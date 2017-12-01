Врачи оценили состояние выжившей при крушении L-410 под Хабаровском девочки

Сотрудник медицинской помощи переносит выжившую при крушении самолета L-410 девочку в автомобиль скорой помощи в Хабаровске. Архивное фото

Сотрудник медицинской помощи переносит выжившую при крушении самолета L-410 девочку в автомобиль скорой помощи в Хабаровске. Архивное фото

МОСКВА. 1 дек – РИА Новости. Состояние девочки, выжившей во время крушения самолета L-410 в Хабаровском крае, хорошее, ею занимаются лучшие врачи края, сообщил РИА Новости губернатор региона Вячеслав Шпорт.

Крушение самолета L-410, принадлежащего ФГУП "Хабаровские авиалинии", произошло днем 15 ноября 2017 года при заходе на посадку в поселке Нелькан Хабаровского края. На борту было два пилота и пять пассажиров. Шесть человек погибли, выжила девочка 3,5 лет.

Ребенка доставили в Хабаровск в детскую краевую больницу с легким сотрясением мозга и переломом ноги. Врачи оценивали ее состояние здоровья ближе к удовлетворительному. Девочке прооперировали ногу.

"Здоровье девочки удовлетворительное, нормальное. К нашей радости, у нее серьезных травм нет, есть переломы, вывихи, но они все исправлены. Она сегодня в больнице под присмотром лучших врачей края. Девочка в хорошем состоянии, я сам слежу за ней слежу", — сказал Шпорт.

Ранее сообщалось, что с подобным диагнозом дети находятся в больнице около месяца.

Дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Ранее сообщалось, что в рамках расследования уголовного дела по факту крушения самолета следствие проведет экспертизу степени вреда здоровью девочки из-за полученных травм.