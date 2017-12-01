В Башкирии спасатели поблагодарили подростка за спасение в роднике девочки

УФА, 1 дек — РИА Новости. Башкирские спасатели выражают благодарность подростку, который спас тонущую в роднике пятилетнюю девочку, сообщает главк МЧС России по региону.

Инцидент произошел в середине октября на участке родника "Красный ключ" Нуримановского района Башкирии.

"Семья с двумя маленькими детьми прогуливалась по береговой зоне. Отец семейства с пятилетней дочерью встали на трубу, из которой выбивался мощный поток родниковой воды. Мужчина поскользнулся на влажной поверхности и упал в воду, потянув за собой ребенка. Течение унесло мужчину далеко от места падения, а девочка оказалась ближе к берегу", — сообщает ведомство.

По данным спасателей, проходящий мимо 15-летний школьник Никита Волков не раздумывая бросился спасать ребенка. Он вынес девочку на берег и передал матери. По данным ведомства, Никита ученик 20-й школы города Октябрьский, увлекается спортивным туризмом, показывает хорошие спортивные результаты.

"В школе о нем отзываются очень тепло. Говорят, что в походе без него никак, он и дров наколет, и костер разведет, и шашлык приготовит. Очень надежный человек, главный помощник матери в хозяйстве. Управление МЧС по региону выражает благодарность Никите Волкову за смелые и решительные действия, проявленные при спасении ребенка на воде", — говорится в сообщении республиканского МЧС.