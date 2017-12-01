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Общество

Первенцу быть! Истории россиян, которым "поможет" родить пособие

18:2701.12.2017
(обновлено: 18:53 01.12.2017)
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© Depositphotos / AllaSerebrinaМолодая семьяМолодая семья
© Depositphotos / AllaSerebrina

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости, Анна Криволапова. Мера, предложенная президентом России Владимиром Путиным для повышения рождаемости, стала темой номер один на этой неделе. Обсуждают, считают и планируют. Пособие на первого ребенка рассчитано в первую очередь на малоимущих россиян. На такую помощь от государства могут претендовать около 370 тысяч семей. РИА Новости нашло молодые пары, для которых "демографический пакет" стал ответом на вопрос — рожать или нет.

Новорожденный. Архивное фото
© Depositphotos / evgenyataman
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Андрей и Ирина Павлюченко, Саратов. Ребята поженились два года назад. Познакомились, когда Ирина после окончания училища пришла работать бухгалтером в школу. Андрей к тому времени уже два года трудился учителем истории. Через полгода после первой встречи решили пожениться. С жильем проблем не возникло: бабушка оставила внуку небольшую однокомнатную квартиру, так что тратиться на съемную не приходится. Однако это не особенно спасает бюджет семьи — средств хватает впритык. На двоих пара зарабатывает около 30 тысяч рублей. Павлюченко говорят, что давно задумываются о ребенке, но понимают, что с нынешним доходом вряд ли потянут малыша.

"Супруг подрабатывает репетиторством. Но ребенок — это большие расходы. Андрею одному будет тяжело нас обеспечить. Но на днях мне подруги рассказали новость о пособии. Я в интернете почитала, посчитала и обрадовалась. Думаю, что теперь справимся. Надеюсь, первенец будет мальчик. Я уже и имя придумала — Гордей", — поделилась с корреспондентом РИА Новости Ирина.

Кирилл и Марина Корнеевы, Волгоград. Молодые люди учились в одном вузе, там и познакомились. На четвертом курсе стали жить вместе. Сейчас Марина работает корректором в местной газете, а Кирилл решил остаться в университете и поступил в аспирантуру. Ему 25 лет, Марине — 24. Снимают небольшую квартиру на окраине города за восемь тысяч рублей.

"В следующем году хотим пожениться, доход у нас пока небольшой — недавно закончили учиться. Помимо основной зарплаты, стараемся подрабатывать. Сначала с детьми хотели не спешить: надо заработать, базу создать. Но теперь понимаем, что справимся с этим пособием. Поженимся и сразу будем планировать ребенка", — уверен Кирилл.

© Depositphotos / jukai5
© Depositphotos / jukai5

Игорь и Анжела Михеевы, Надым. Родители привезли их на север еще детьми. Решили остаться там навсегда. Игорь и Анжела женаты уже четыре года. "Шла по улице в метель с работы, он предложил подвезти. Жутко боялась садиться в чужую машину, но метель была слишком сильной, а я — очень уставшей. Так что я выбрала машину", — вспоминает историю знакомства Анжела.

Поможет ли льготная ипотека улучшить демографию в России?
Результаты

  • 22.3%

    Конечно! Молодым семьям не хватает только жилья!

  • 11.7%

    Рожать во имя жилья - это странно

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    Бесплатное жилье, как в СССР, было бы эффективнее

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Игорь работает водителем, а она — продавцом в супермаркете. "Считается, что на севере народ чуть ли не миллионы зарабатывает. Видимо, это не наша с ним история", — признается девушка. Пара долго не решалась завести ребенка: подсчитывали, откладывали, экономили.
"В апреле родится наш сынок. И как вовремя эта приятная новость! Я буду получать не только декретные, но еще и новое пособие", — рассказывает Михеева.

Согласно проекту закона, поддержку получат не все, а только нуждающиеся в помощи государства. Выплата будет зависеть от дохода семьи. Рассчитывать на субсидии могут те, чей заработок ниже полуторакратной величины прожиточного минимума в регионе на человека.

Прожиточный минимум в каждом регионе колеблется от 8500 до 15 тысяч рублей, в среднем — 10 500. Из бюджета за три года на эти цели выделят 144,5 миллиарда рублей. Источники финансирования "демографического пакета" — резервные фонды президента и правительства. Кроме того, запланировано, что сумма будет ежегодно индексироваться.

Объясним на примере. Прожиточный минимум на душу населения в Тамбовской области составляет 8738 рублей. Умножаем на 1,5 и получаем 13 107 рублей. Таким образом, в этом регионе субсидию на первенца может получить семья, чей доход около 39 321 рубля.

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