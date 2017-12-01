Два региона не предусмотрели пособие на третьего ребенка, заявил Топилин

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Астраханская область и Пермский край не предусмотрели средства на пособие на третьего ребенка, рассказал РИА Новости министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что с 1 января 2018 года федеральную поддержку на выплату пособий получат 60 регионов страны, в которых в среднем у одной женщины рождается двое и меньшее число детей.

"Одна из мер, содержащихся в пакете дополнительных стимулов, направленных на повышение рождаемости – это расширение перечня регионов, которым софинансируются из федерального бюджета ежемесячные выплаты на третьего ребёнка. В 2018 году таких регионов дополнительно 10, но, к сожалению, до настоящего времени, несмотря на то, что средства предусмотрены федеральным законом о федеральном бюджете, Пермский край и Астраханская область для семей, которые проживают на их территориях и где будут рождены третьи дети, такие решения не приняли", - сказал Топилин.

Он добавил, что для присоединения к программе у регионов остается не больше 10 дней.

"Очень надеемся, что, заботясь о демографической ситуации в своих регионах, губернаторы примут соответствующее решение", - добавил собеседник агентства.

По данным Минтруда РФ, если в 2013–2017 годах в программе участвовали регионы, в которых значение суммарного коэффициента рождаемости было ниже среднего по России (в 2016 году он составлял 1,762), то с 2018 года в программе смогут участвовать регионы, в которых значение этого показателя меньше 2.

В соответствии с этим критерием в перечень на 2018 год включены 60 регионов, тогда как в 2017 году софинансирование осуществлялось в отношении 50 регионов, в 2015–2016 годах – 53 регионов, в 2014 году – 51 региона, в 2013 году – 50 регионов.

Общий объем средств из федерального бюджета в 2018 году составит 18,5 миллиардов рублей. Размер ежемесячной выплаты устанавливается в субъекте РФ с учетом величины регионального прожиточного минимума для детей. В 2017 году в среднем по Российской Федерации размер выплаты составляет 10 тысяч рублей в месяц.