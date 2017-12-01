Российские города в День борьбы со СПИДом зажгут специальную подсветку

ВИЧ смертельно опасен и другие заблуждения о вирусе иммунодефицита человека. Архивное фото

ВИЧ смертельно опасен и другие заблуждения о вирусе иммунодефицита человека. Архивное фото

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Города России по предложению Роспотребнадзора в День борьбы со СПИДом зажгут специальную подсветку, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что здания в центре Москвы в пятницу оборудуют архитектурно-художественной подсветкой алых оттенков в знак поддержки Всемирного дня борьбы со СПИДом.

"Российские города также присоединились к инициативе. В этом году на медиа-фасадах города Казани транслируются тематические ролики и размещен символ Международного дня борьбы со СПИДом – красная лента. В 2017 году Президентский Центр Б.Н. Ельцина и правительство Свердловской области также присоединились к акции. 1 декабря в 18.00 на фасаде Центра появится красная лента. Одновременно у Центра будет функционировать мобильный пункт тестирования, где все желающие смогут пройти бесплатный экспресс-тест на ВИЧ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что проведение подобных акций практикуется во многих мировых столицах, что способствует повышению информированности населения об эпидемии ВИЧ-инфекции.

Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается ежегодно 1 декабря в соответствии с решением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Генеральной Ассамблеи ООН, принятым в 1988 году. Основными целями Всемирного дня борьбы со СПИДом являются привлечение внимания к профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа, обмен опытом по противодействию инфекции, формирование достойного отношения к ВИЧ-инфицированным.