"Месилово!": комментатор бурно отреагировал на драку на детском матче

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Комментатор эмоционально отреагировал на драку между двумя детскими хоккейными командами " Тюменский Легион " и " Югра ". Видео драки опубликовано на YouTube.

Юные хоккеисты схлестнулись во время одного из матчей турнира "Уральский вызов-2017".

"Что там? Страсти! Драка! Драка у нас на пятаке, понеслась драка. Никто не хотел уступать, драка. Месилово! Самое натуральное месилово, но нет, разняли парней. Страсти у нас сумасшедшие", — эмоционально заявил комментатор.

Судьям удалось разнять дерущихся, но ненадолго: вскоре игроки схлестнулись команда на команду. Комментатор не оставил этого без внимания.

"Еще драка одна, еще, понеслось! Команда на команду! Мочилово! Самое натуральное мочилово, друзья! Что творят! Разнимать надо! Разнимать их надо!", — практически кричал он.

"Тюменский Легион " в итоге обыграл "Югру" со счетом 5:3.