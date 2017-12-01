БРЯНСК, 1 дек – РИА Новости. Губернатор Смоленской области Алексей Островский выразил соболезнование в связи с кончиной летчика-испытателя Марины Попович и отметил, что память о ней останется в сердцах ее земляков, связь с которыми она никогда не прерывала.

Марина Попович, родившаяся 20 июля 1931 года на хуторе Леоненки в Велижском районе Смоленской области, скончалась 30 ноября в возрасте 86 лет в Краснодаре, где проживала последнее время. Похоронена знаменитая летчица будет в Москве.

Летчица-испытатель Попович первой из женщин преодолела звуковой барьер на реактивном истребителе МиГ-21, за что получила прозвище "мадам МиГ" в зарубежных СМИ. На ее счету 102 мировых рекорда в области авиации на различных типах машин.

"Жизненный путь Марины Лаврентьевны Попович – яркий пример беззаветного служения Отечеству, истинного патриотизма. Она всегда с честью и достоинством несла звание офицера, была верна идеалам воинского долга. Богатейший опыт, фундаментальные знания, уникальные профессиональные навыки Марина Лаврентьевна щедро передавала новым поколениям защитников Родины и никогда не прерывала связь с родной Велижской землей и Смоленщиной", — говорится в соболезновании Островского.

Как отмечают смоленские СМИ, Попович регулярно приезжала на родину в Велиж, встречалась с местными жителями, оказывала помощь местному поисковому отряду.

"Добрая память о Марине Лаврентьевне Попович останется в сердцах смолян и всех, кто ее знал, уважал, любил", — говорится в соболезновании Островского.