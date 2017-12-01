Легенда датского футбола Петер Шмейхель присоединится к команде RT

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Датский футболист Петер Шмейхель, выступавший за английский клуб "Манчестер Юнайтед" и сборную Дании, станет ведущим спецэфира RT, посвященного жеребьевке чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Также Шмейхель будет вести спортивную программу, где расскажет о происходящем в мире футбола в преддверие чемпионата.

"Я решил присоединиться к RT, потому что вместе мы сможем не только больше рассказать о стране, которой предстоит принимать у себя ЧМ-2018, но и покажем красивую игру и расскажем о футболе, как ни один другой телеканал", — пояснил спортсмен. Он добавил, что рад возможности поучаствовать в таком проекте.

Посвященный церемонии жеребьевки эфир Шмейхель проведет вместе с ведущим телеканала Нилом Харви. Гостями студии станут представители FIFA и спортивные эксперты, отмечается в сообщении RT.

Вратарь Петер Шмейхель прославился своей игрой в "Манчестер Юнайтед", в составе которого он выступал с 1991 по 1999 год. За этот период клуб, среди прочего, пять раз побеждал в английской Премьер-лиге, трижды стал обладателем Кубка Англии и победил в Лиге чемпионов. Высшим достижением футболиста в составе сборной стала победа на чемпионате Европы 1992 года. Карьеру он завершил в 2003 году.