МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Сервис Ruptly LIVE вышел в финал премии Global Media Innovator.

Этот проект позволяет пользователям выводить в социальные сети прямые трансляции агентства в разрешении 4K – от "вирусных" роликов и срочных новостей до видео в формате 360 градусов и съемок с беспилотников.

Для этого нужно войти в систему, выбрать интересующее событие и запустить трансляцию в свой персональный блог, социальные сети или на сайт. Сервис позволяет выводить до восьми прямых трансляций на несколько платформ с синхронным переводом на четыре языка.

Премия Global Media Innovator учреждена аккредитованным при ООН международным аналитическим центром Diplomatic Council. Она отмечает проекты, оказавшие "наибольшее влияние на развитие глобального цифрового сообщества".

Церемония вручения премии состоится 2 февраля 2018 года во Франкфурте.

Международное видеоагентство Ruptly было запущено телеканалом RT в 2013 году, сейчас его материалами пользуются уже свыше 850 медиакомпаний из более чем 70 стран.

В феврале 2016 года Ruptly запустило мобильное приложение RUPTLYStringer, с помощью которого редакция оперативно получает доступ к пользовательскому контенту из любой точки мира. В 2016 году Ruptly стало первым видеоагентством, использовавшим беспилотные летательные аппараты для ведения прямого эфира. В 2017 году получило премию в области онлайн-журналистики The Drum Online Media Awards в категории "Лучший новостной B2B сайт".