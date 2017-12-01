В Роспотребнадзоре отметили положительную динамику в борьбе с ВИЧ-инфекцией

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что уходящий 2017 год продемонстрировал тенденцию к сокращению темпов прироста новых случаев ВИЧ-инфицирования в России.

Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что темп прироста новых случаев заболеваемости ВИЧ-инфекцией в России снизился в два раза.

"Нам удалось замедлить темп прироста первично выявленных инфицированных в два раза: 2015 и 2016 год; 2017 уже демонстрирует тенденцию", — сказала Попова на Всероссийском открытом студенческом форуме "Остановим СПИД вместе" в РУДН.

Она также обратила внимание на значительное сокращение удельного веса молодых людей от 15 до 20 лет, среди лиц, у которых впервые выявлено инфицирование ВИЧ.

"Если в 2001 году среди общего количества лиц, выявленных в стране, на долю людей от 15 до 20 лет приходилось 25%, то в 2016 году — только 1%. Это — результат, но даже 1% это все равно очень много. Следующий возрастной этап от 20 до 30 лет — это уже 20% всех впервые выявленных", — добавила Попова.

Ежегодно 1 декабря, в соответствии с решением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и решением Генеральной Ассамблеи ООН, принятыми в 1988 году, отмечается Всемирный день борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита — ВИЧ/СПИДом (World AIDS Day).