Странам ШОС нужно развивать профкоманды типа World Skills, считает Медведев

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время заседания Совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества в Сочи. 1 декабря 2017

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время заседания Совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества в Сочи. 1 декабря 2017

СОЧИ, 1 дек — РИА Новости. Премьер России Дмитрий Медведев считает, что странам ШОС необходимо развивать профессиональные команды, которые занимаются такими видами образовательных проектов, как World Skills.

"Нужно развивать и профессиональные команды, которые занимаются такими видами образовательных проектов, как World Skills. Мы готовы делиться своим опытом, включая очередной чемпионат, который у нас в 2019 году пройдет в Казани", — сказал Медведев на заседании Совета глав правительств ШОС в расширенном составе.

WorldSkills International — международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. РФ вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году. Региональные чемпионаты проходят более чем в половине регионов РФ.