МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. ООН и ВОЗ ставят перед РФ задачу прекратить эпидемию ВИЧ к 2020 году, сообщила глава Минздрава России Вероника Скворцова.

"Очень быстро развивается биомедицинская наука. Огромное количество инновационных разработок формируется сейчас во всем мире и в нашей стране, в РФ. Мы надеемся, что в ближайшее время придёт новое поколение препаратов и вакцин, которые позволят полностью ликвидировать эту инфекцию. Но уже сегодня, с имеющейся базой технологической, ООН и ВОЗ ставят перед нами задачу к 2020 году существенно сократить вред этой инфекции и прекратить эпидемию", — сказала Скворцова на Всероссийском открытом студенческом форуме "Остановим СПИД вместе" в РУДН.

Министр отметила, что уже сегодня возможно прекратить вертикальную передачу инфекции — от матери к плоду.

"По данным прошлого года, у мам, инфицированных ВИЧ-инфекцией, рождается 98,3 % детишек абсолютно здоровыми", — сказала Скворцова.

Ежегодно 1 декабря, в соответствии с решением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и решением Генеральной ассамблеи ООН, принятыми в 1988 году, отмечается Всемирный день борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита — ВИЧ/СПИДом (World AIDS Day).