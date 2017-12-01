Москалькова готовит программу по защите детства в России

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова готовит программу по защите детства, приуроченную к десятилетию детства в РФ, стартующему в 2018 году, заявила омбудсмен Татьяна Москалькова журналистам в пятницу.

"У нас готовится масштабная программа, связанная с защитой детства. Нужно работать вместе с уполномоченным по права ребенка, вместе со всем сообществом, заинтересованным в том, чтобы дети и их интересы были защищены", — отметила Москалькова.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении в РФ "Десятилетия детства". Президент также поручил правительству в трехмесячный срок утвердить план основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках программы.