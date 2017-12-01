Опрос показал, доверяют ли россияне благотворительным организациям

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Почти половина россиян (45%) доверяют благотворительным организациям, обратного мнения придерживаются 36% респондентов, показал опрос, проведенный фондом "Общественное мнение".

В ходе опроса 19% респондентов назвали основной причиной оказания доверия фондам то, что эти организации действительно могут оказать поддержку нуждающимся.

Также установлено, что 69% россиян отдает предпочтение фондам, занимающимся проблемами детей-сирот, 38% — инвалидов и 32% — людей с тяжелыми или неизлечимыми заболеваниями. Согласно данным опроса, 59% респондентов предпочитают переводить деньги для помощи конкретным людям.

Кроме того, 86% участников опроса заявили, что не рассматривали возможность делать регулярные пожертвования.

Многие участники опроса (81%) отметили, что считают возможным участие государства в финансировании российских благотворительных фондов. Также 56% россиян считают допустимым участие иностранных благотворительных фондов в подобной деятельности.

Опрос был проведен 25-26 ноября в 104 населенных пунктах России при участии 1500 респондентов.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении 5 декабря Дня добровольца (волонтера).

Также 28 ноября в России во второй раз прошел #ЩедрыйВторник – Всемирный день благотворительности, который традиционно празднуется в последний вторник ноября.