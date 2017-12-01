Москалькова провела открытый урок для 700 российских школьников

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в пятницу в МГИМО провела открытый урок по правам человека для 700 российских школьников, чьи учебные заведения участвуют в школьной модели ООН.

Во время урока омбудсмен рассказала о важности права в жизни современного человека, о возникновении института омбудсмена, основных направлениях его деятельности и о собственном опыте защиты прав на посту уполномоченного.

"Моя встреча с вами не случайна: сегодня во многих школах нашей страны стартуют мероприятия в рамках единого урока "Права человека"… Я как федеральный уполномоченный выступила с инициативой проведения в преддверии 10 декабря, Международного дня прав человека, во всех российских регионах, во всех образовательных учреждениях уроков и внеклассных занятий, посвященных правам человека,… с тем чтобы все и везде знали их, пользовались и учились их отстаивать", — сказала Москалькова гостям мероприятия.

В 2017 году российский омбудсмен обратилась к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой включить дисциплину "Права человека" в государственную программу высшего образования. Инициативу Москальковой поддержало министерство образования и науки РФ и региональные уполномоченные. Осенью омбудсмен прочитала ряд лекций о правах человека в московских вузах. На данный момент аппарат уполномоченного планирует создать общую образовательную программу по данной дисциплине.