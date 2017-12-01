Пойманную после смерти мужчины тигрицу доставили в центр под Хабаровском

ХАБАРОВСК, 1 дек — РИА Новости. Тигрицу, отловленную в Хабаровском крае на месте гибели сборщика шишек, доставили в реабилитационный центр "Утес" под Хабаровском, сообщил РИА Новости в пятницу начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства Минприроды Хабаровского края Юрий Колпак.
"Тигрица доставлена в реабилитационный центр в пятницу. Ее перевозили в закрытой транспортировочной клетке. Вела она себя адекватно – проявляла агрессию при попытке сопровождающих заглянуть в клетку. Сейчас хищницу поместили в отведенное для нее место в центре реабилитации. Она должна адаптироваться к новым условиям, прежде чем ее начнут обследовать", — сказал Колпак.
Он отметил, что вольер снабдят камерами видеонаблюдения, чтобы иметь возможность изучать поведение тигрицы без присутствия человека. Вольер новой обитательницы центра находится вдалеке от посторонних глаз, в лесной зоне.
Амурский тигр ─ один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу, обитает в охраняемой зоне на юго-востоке России, по берегам рек Амур и Уссури в Хабаровском и Приморском краях, приблизительная численность амурских тигров в России ─ около 550 особей.