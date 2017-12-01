Собянин назначил начальника Московской административной дорожной инспекции

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о назначении Рудика Григоряна на должность начальника Московской административной дорожной инспекции (МАДИ), соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале мэра и правительства города.

С декабря 2016 года до последнего времени и.о. начальника МАДИ являлся Константин Середа.

"Принять Григоряна Рудика Ашхарабековича на государственную гражданскую службу города Москвы и назначить на должность начальника Московской административной дорожной инспекции с заключением служебного контракта на срок полномочий мэра Москвы" — говорится в распоряжении.