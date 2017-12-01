РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

На Кубани призвали привести BlaBlaCar в соответствие с законодательством

04:4801.12.2017
02072
© РИА Новости / Владимир АстапковичДвижение автомобилей в Москве. Архивное фотоДвижение автомобилей в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович

КРАСНОДАР, 1 дек — РИА Новости. Сервис BlaBlaCar создан для совместного использования частного автомобиля, однако доказать, что водитель получил деньги только на бензин — сложно, в связи с этим краснодарские юристы считают, что сервис необходимо привести в соответствие с российским законодательством.

Такси Uber
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
ФАС одобрила слияние "Яндекс.Такси" и Uber
На сайте BlaBlaCar сообщается, что при помощи сервиса водители могут опубликовать информацию о поездке и найти себе попутчиков. Компания была основана в 2006 году в Париже. В России она начала работать в феврале 2014 года. Сегодня у BlaBlaCar более 50 миллионов пользователей.

По данным компании, 12 сентября 2017 года в ходе судебного заседания прокурор Тимашевского района Краснодарского края просил признать информацию на сайте BlaBlaCar "запрещенной к распространению на территории Российской Федерации" в связи с тем, что через сайт осуществляются "перевозки пассажиров и багажа легковым автомобилем (такси) на коммерческой основе и не имеющими на данную деятельность разрешения".

Обвинение стало для представителей компании "большим сюрпризом", они обратились в Краснодарский суд с требованием восстановить срок подачи апелляционной жалобы и параллельно подали апелляцию на само решение о признании публикуемой информации запрещенной.

Представители компании намерены доказать суду, что райдшеринг не нарушает законов Российской Федерации. По данным BlaBlaCar, у компании нет аналогичных судебных споров ни в других регионах России, ни в одной из 22 стран, где она работает.

Здание ФАС России. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
ФАС проверит агрегатор такси Fasten
"Райдшеринг не подразумевает под собой извлечение прибыли за совершение автомобильных поездок из точки "А" в точку "Б", однако на практике автомобиль может оказаться не личным транспортным средством, а маршрутным такси. Возможно, таких случаев немало, что и вызывает сомнения в законности райдшеринга на территории Российской Федерации", – прокомментировала РИА Новости адвокат Филиала №78 Краснодарской краевой коллегии адвокатов Анастасия Усенко.

В то же время, как отмечает юрист, российское подразделение компании в виде сайта BlaBlaCar не зарегистрировано в качестве перевозчика, оно является средством коммуникации для пассажиров и водителей, а не гарантом предоставления каких-то услуг.

"Но настораживает получение водителями денежных средств за перевозку, то есть за оказание услуги пассажиру, что и может рассматриваться, с точки зрения российского законодательства, как деятельность такси без лицензии", – поясняет собеседник.

Она отмечает, что в соответствии со статьей об административных правонарушениях, перевозка пассажиров и багажа легковым транспортом без лицензии может обернуться для водителя штрафом в 5 тысяч рублей. Однако сейчас невозможно привлечь к ответственности водителей, пользующихся BlaBlaCar.

Мужчины разговаривают у автомобилей такси. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
"Яндекс.Такси" рассказал, в какие часы выгоднее заказывать такси в Москве
По словам юриста, невозможно определить, что именно водитель включает в эту оплату: только лишь расходы на бензин или также и амортизацию транспортного средства, а может и получение прибыли. Законодатель предусмотрел механизм оказания услуг на возмездной основе, кроме того, предусмотрел и лицензирование деятельности по перевозке пассажиров, дабы гарантировать им безопасность такой перевозки, добавляет юрист.

"В связи с чем полагаю, что райдшеринг нуждается в приведении в соответствие с российским законодательством, и не только с целью уплаты налогов с получаемого водителями дохода, а также с целью обеспечения безопасности жизни и сохранности имущества пассажиров, выбирающих подобный способ путешествия", – заключает Усенко.

Мужчина у автомобиля такси в Москве во время дождя. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Такси-камикадзе. Безопасность пассажиров не гарантирует никто
Аналогичного мнения придерживается и директор юридической компании "Центр Правосудия" Армен Восканян. "Законодательством РФ предусмотрена обязанность лица, принимающего денежные средства за услугу выдавать квитанцию, отчитываться о доходах и платить налоги. Сервис осуществляет перевозки, которые не контролируются и не облагаются налогом. Доказать, что водитель получил денежные средства только на бензин и не извлек прибыли – практически невозможно, как и обратное", – отмечает собеседник РИА Новости.

С другой стороны, по словам Восканяна, суд должен выносить решения исходя из принципа разумности и справедливости. "Мировая практика говорит о том, что услугой райдшеринг пользуются миллионы людей по всему миру, на законодательном уровне в других странах не возникает вопрос легальности действий водителей и сервиса", – заключает юрист.

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена