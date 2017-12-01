На Кубани призвали привести BlaBlaCar в соответствие с законодательством

КРАСНОДАР, 1 дек — РИА Новости. Сервис BlaBlaCar создан для совместного использования частного автомобиля, однако доказать, что водитель получил деньги только на бензин — сложно, в связи с этим краснодарские юристы считают, что сервис необходимо привести в соответствие с российским законодательством.
По данным компании, 12 сентября 2017 года в ходе судебного заседания прокурор Тимашевского района Краснодарского края просил признать информацию на сайте BlaBlaCar "запрещенной к распространению на территории Российской Федерации" в связи с тем, что через сайт осуществляются "перевозки пассажиров и багажа легковым автомобилем (такси) на коммерческой основе и не имеющими на данную деятельность разрешения".
Обвинение стало для представителей компании "большим сюрпризом", они обратились в Краснодарский суд с требованием восстановить срок подачи апелляционной жалобы и параллельно подали апелляцию на само решение о признании публикуемой информации запрещенной.
Представители компании намерены доказать суду, что райдшеринг не нарушает законов Российской Федерации. По данным BlaBlaCar, у компании нет аналогичных судебных споров ни в других регионах России, ни в одной из 22 стран, где она работает.
В то же время, как отмечает юрист, российское подразделение компании в виде сайта BlaBlaCar не зарегистрировано в качестве перевозчика, оно является средством коммуникации для пассажиров и водителей, а не гарантом предоставления каких-то услуг.
"Но настораживает получение водителями денежных средств за перевозку, то есть за оказание услуги пассажиру, что и может рассматриваться, с точки зрения российского законодательства, как деятельность такси без лицензии", – поясняет собеседник.
Она отмечает, что в соответствии со статьей об административных правонарушениях, перевозка пассажиров и багажа легковым транспортом без лицензии может обернуться для водителя штрафом в 5 тысяч рублей. Однако сейчас невозможно привлечь к ответственности водителей, пользующихся BlaBlaCar.
"В связи с чем полагаю, что райдшеринг нуждается в приведении в соответствие с российским законодательством, и не только с целью уплаты налогов с получаемого водителями дохода, а также с целью обеспечения безопасности жизни и сохранности имущества пассажиров, выбирающих подобный способ путешествия", – заключает Усенко.
С другой стороны, по словам Восканяна, суд должен выносить решения исходя из принципа разумности и справедливости. "Мировая практика говорит о том, что услугой райдшеринг пользуются миллионы людей по всему миру, на законодательном уровне в других странах не возникает вопрос легальности действий водителей и сервиса", – заключает юрист.