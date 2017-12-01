На Кубани призвали привести BlaBlaCar в соответствие с законодательством

КРАСНОДАР, 1 дек — РИА Новости. Сервис BlaBlaCar создан для совместного использования частного автомобиля, однако доказать, что водитель получил деньги только на бензин — сложно, в связи с этим краснодарские юристы считают, что сервис необходимо привести в соответствие с российским законодательством.

На сайте BlaBlaCar сообщается, что при помощи сервиса водители могут опубликовать информацию о поездке и найти себе попутчиков. Компания была основана в 2006 году в Париже. В России она начала работать в феврале 2014 года. Сегодня у BlaBlaCar более 50 миллионов пользователей.

По данным компании, 12 сентября 2017 года в ходе судебного заседания прокурор Тимашевского района Краснодарского края просил признать информацию на сайте BlaBlaCar "запрещенной к распространению на территории Российской Федерации" в связи с тем, что через сайт осуществляются "перевозки пассажиров и багажа легковым автомобилем (такси) на коммерческой основе и не имеющими на данную деятельность разрешения".

Обвинение стало для представителей компании "большим сюрпризом", они обратились в Краснодарский суд с требованием восстановить срок подачи апелляционной жалобы и параллельно подали апелляцию на само решение о признании публикуемой информации запрещенной.

Представители компании намерены доказать суду, что райдшеринг не нарушает законов Российской Федерации. По данным BlaBlaCar, у компании нет аналогичных судебных споров ни в других регионах России, ни в одной из 22 стран, где она работает.

"Райдшеринг не подразумевает под собой извлечение прибыли за совершение автомобильных поездок из точки "А" в точку "Б", однако на практике автомобиль может оказаться не личным транспортным средством, а маршрутным такси. Возможно, таких случаев немало, что и вызывает сомнения в законности райдшеринга на территории Российской Федерации", – прокомментировала РИА Новости адвокат Филиала №78 Краснодарской краевой коллегии адвокатов Анастасия Усенко.

В то же время, как отмечает юрист, российское подразделение компании в виде сайта BlaBlaCar не зарегистрировано в качестве перевозчика, оно является средством коммуникации для пассажиров и водителей, а не гарантом предоставления каких-то услуг.

"Но настораживает получение водителями денежных средств за перевозку, то есть за оказание услуги пассажиру, что и может рассматриваться, с точки зрения российского законодательства, как деятельность такси без лицензии", – поясняет собеседник.

Она отмечает, что в соответствии со статьей об административных правонарушениях, перевозка пассажиров и багажа легковым транспортом без лицензии может обернуться для водителя штрафом в 5 тысяч рублей. Однако сейчас невозможно привлечь к ответственности водителей, пользующихся BlaBlaCar.

По словам юриста, невозможно определить, что именно водитель включает в эту оплату: только лишь расходы на бензин или также и амортизацию транспортного средства, а может и получение прибыли. Законодатель предусмотрел механизм оказания услуг на возмездной основе, кроме того, предусмотрел и лицензирование деятельности по перевозке пассажиров, дабы гарантировать им безопасность такой перевозки, добавляет юрист.

"В связи с чем полагаю, что райдшеринг нуждается в приведении в соответствие с российским законодательством, и не только с целью уплаты налогов с получаемого водителями дохода, а также с целью обеспечения безопасности жизни и сохранности имущества пассажиров, выбирающих подобный способ путешествия", – заключает Усенко.

Аналогичного мнения придерживается и директор юридической компании "Центр Правосудия" Армен Восканян. "Законодательством РФ предусмотрена обязанность лица, принимающего денежные средства за услугу выдавать квитанцию, отчитываться о доходах и платить налоги. Сервис осуществляет перевозки, которые не контролируются и не облагаются налогом. Доказать, что водитель получил денежные средства только на бензин и не извлек прибыли – практически невозможно, как и обратное", – отмечает собеседник РИА Новости.

С другой стороны, по словам Восканяна, суд должен выносить решения исходя из принципа разумности и справедливости. "Мировая практика говорит о том, что услугой райдшеринг пользуются миллионы людей по всему миру, на законодательном уровне в других странах не возникает вопрос легальности действий водителей и сервиса", – заключает юрист.