ООН: Россия занимает третье место по числу новых случаев заражения ВИЧ

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Россия занимает третье место в мире по числу новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией после ЮАР и Нигерии, приводит газета "Коммерсант" данные Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS).

Заместитель генсека ООН, исполнительный директор UNAIDS Мишель Сидибе, в свою очередь, заявил в интервью корреспонденту "Коммерсанта" о необходимости ускоренного плана мер по борьбе с заболеванием в стране.

"Я считаю, что именно Россия является единственной страной ВЕЦА (Восточной Европы и Центральной Азии — ред.), которая в состоянии и остановить эпидемию внутри страны, и помочь другим странам региона. У России для этого есть все: научные достижения, ресурсы, четкое понимание характера эпидемии. Но чтобы остановить эпидемию, нужна политическая воля и новая стратегия по ускоренной борьбе с распространением ВИЧ-инфекции", — приводит издание слова Мишеля Сидибе.

Заместитель генсека ООН также призвал отменить дискриминационную меру, ограничивающую въезд ВИЧ-инфицированных на территорию России, и сделать это к чемпионату мира по футболу 2018 года.

"Очень важно, чтобы Россия сняла оставшиеся ограничения на въезд иностранных граждан, имеющих ВИЧ-инфекцию. Если Россия снимет все оставшиеся ограничения до чемпионата мира по футболу 2018 года, это станет важным достижением. Чемпионат станет огромным международным событием, и он должен быть символом свободы передвижения для всех, независимо от ВИЧ-статуса", — заявил Сидибе.