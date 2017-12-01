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Общество

В День борьбы во СПИДом пройдет посвященный ВИЧ студенческий форум

01:1601.12.2017
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© РИА Новости / Элеонора ЧернаяВ лаборатории центра Анти-Спид. Архивное фотоВ лаборатории центра Анти-Спид. Архивное фото
© РИА Новости / Элеонора Черная

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Во всемирный день борьбы со СПИДом в Москве пройдет студенческий форум "Остановим СПИД вместе!", на Новом Арбате будет организована тематическая подсветка зданий, отмечается на сайте Фонда социально-культурных инициатив.

Символ борьбы со СПИДом в лаборатории. Архивное фото
© AFP 2017 / Farooq Naeem
Центр Москвы "покраснеет" в знак поддержки всемирной акции борьбы со СПИДом
Ежегодно 1 декабря, в соответствии с решением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и решением Генеральной Ассамблеи ООН, принятыми в 1988 году, отмечается Всемирный день борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита — ВИЧ/СПИДом (World AIDS Day).

В России Всемирному дню борьбы со СПИДом посвящена акция "СТОП ВИЧ/СПИД", которая в 2017 году продлится с 27 ноября по 3 декабря. Акция уже в четвертый раз проводится Фондом социально-культурных инициатив при активной поддержке Минздрава РФ.

"Первого декабря в Российском университете дружбы народов (г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6) состоится ключевое мероприятие акции — Открытый студенческий форум "Остановим СПИД вместе!" К участию в разговоре о ВИЧ-инфекции приглашены представители студенческих советов, активов студенческих движений и объединений более 20 московских вузов, волонтерских центров, а также представители системы здравоохранения, образования, внутренних дел, социальной политики, известные общественные и религиозные деятели, актёры, музыканты, спортсмены, представители сообществ людей, живущих с ВИЧ, открытые к диалогу. Правительство Москвы и Роспотребнадзор в этот день организует тематическую подсветку зданий на Новом Арбате", — говорится в сообщении.

Рэпер Вячеслав Машнов. Архивное фото
© YouTube-канал Слава КПСС
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В период проведения акции пройдут ставшие традиционными тематические недели: Всероссийская неделя тестирования на ВИЧ, Неделя знаний о ВИЧ и Неделя активных действий против ВИЧ.

Ситуация с ВИЧ в России

Как ранее сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, в стране удалось добиться снижения ежегодного прироста числа новых случаев ВИЧ-инфекции.

"Хотя с 2006 года отмечается ежегодный рост числа новых случаев ВИЧ-инфекции, в среднем это было на 10-12% в год, принимаемые меры позволили уже в 2016 году снизить темп прироста новых случаев практически в два раза", — сказала Скворцова.

Министр отметила, что за последние десять лет охват антиретровирусной терапией вырос почти в шесть раз, в период с января по сентябрь охват антиретровирусной терапией составил 46 % от всех лиц с ВИЧ-инфекцией, находящихся под диспансерным наблюдением. За 9 месяцев 2017 года в 60 субъектах РФ показатель охвата терапией достиг 44%, а в 14 субъектах — более 60%. Для обеспечения охвата населения антиретровирусной терапией в РФ был создан федеральный реестр ВИЧ-инфицированных, формирование которого должно завершиться к 1 января 2018 года.

Здание Министерства здравоохранения РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Более 32 млн человек в прошлом году прошли тест на ВИЧ, заявили в Минздраве
При этом, по данным главы Роспотребнадзора Анны Поповой, существует тенденция перехода заболевания в старшие возрастные группы.

"Снижение среди впервые выявленных случаев ВИЧ-инфекции доли подростков и молодежи в возрасте 15-20 лет до 1%… Продолжается тенденция смещения заболеваемости ВИЧ-инфекцией в более старшие возрастные группы… ВИЧ-инфекция часто выявляется на поздних стадиях и одной из причин позднего обращения являются опасения, связанные с раскрытием ВИЧ-статуса", — сказала Попова.

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