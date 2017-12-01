Байкальская природоохранная прокуратура начинает свою работу

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура начинает свою работу в пятницу 1 декабря 2017 года.

В ноябре официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной сообщил, что генпрокурор Юрий Чайка подписал указ об образовании с 1 декабря Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Официальный представитель ведомства подчеркнул, что по своему статусу она будет приравнена к прокуратуре субъекта РФ. В ее состав войдут восемь межрайонных природоохранных прокуратур, которые будут расположены в Братске, Иркутске, Усолье-Сибирском, Усть-Илимске, Улан-Удэ, Северобайкальске, Петровск-Забайкальском и поселке Еланцы Иркутской области.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству в 2018-2020 годах ликвидировать последствия деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината за счет средств бюджета. Он также поручил Генпрокуратуре РФ и Росприроднадзору проверить законность деятельности, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду на Байкале.

Байкал — самое глубокое пресноводное озеро планеты, максимальная глубина — 1637 метров. Длина береговой линии около 2 тысяч километров. Байкал обладает колоссальным объемом воды — 23 тысячи кубических километров (около 20% мировых запасов пресной воды).