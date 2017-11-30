На Кубани организуют вечер памяти летчицы Марины Попович

КРАСНОДАР, 30 ноя — РИА Новости. Власти Мостовского района Краснодарского края после смерти летчика-испытателя Марины Попович планируют организовать вечер памяти легендарной лётчицы, сообщил в четверг РИА Новости районный глава Сергей Ласунов.

По словам собеседника агентства, последние три-четыре года Попович со своим мужем проживала в Мостовском районе в своём дачном доме.

"С мужем они часто приезжали в наш район осенью и по несколько месяцев проводили здесь. Марине Лаврентьевне подходил местный климат. Иногда зимой они уезжали в звёздный городок. Раньше они приезжали только в отпуск на несколько недель. А в последние года два они проводили у нас по несколько месяцев", — рассказал глава района.

По его словам, Попович всегда была почетным участником местных патриотических мероприятий: демонстраций, собраний, проводила работу в школах, беседовала с детьми.

Как отметил Ласунов, после того как летчице стало плохо, ее увезли в межрайонный центр — в Абинскую ЦРБ, где в четверг утром на 87-м году жизни Попович умерла.

"Марина Лаврентьевна — легендарная женщина, у неё был мощный характер, невероятная сила воли и настойчивость в достижении целей. Общение с ней всегда доставляло особое удовольствие. Она рассказывала, что твёрдо решила стать лётчиком после того, как в детстве немец пнул ее сапогом, она решила, что обязательно ему отомстит. Тогда она ещё не знала, каким образом. Но когда немного подросла, приняла решение стать военным лётчиком", — вспоминает Ласунов.

Как отметил чиновник, в четверг ее тело на несколько часов привезли в местный дом культуры для церемонии прощания, затем военные лётчики из армавирского аэродрома организовали отправку гроба в Москву, где и состоятся похороны.

По словам собеседника агентства, власти района хотели бы провести вечер памяти с участием семьи Попович.