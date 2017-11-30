В рунете набирает популярность флешмоб "Мы хотим на Олимпиаду"

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В интернете набирает популярность флешмоб "Мы хотим на Олимпиаду".

По всей России ученики детско-юношеских хоккейных школ записали короткие видео в поддержку российской сборной. Во флешмобе приняли участие учреждения из Чебоксар, Красноярска, Белгорода, Тамбова, Калининграда, Набережных Челнов и других городов.

Это не первая акция в сети в поддержку сборной России. Ранее школьник из Санкт-Петербурга запустил движение с хештегом #noRUSSIAnoGAMES. Его поддержал глава Удмуртии Александр Бречалов, ведущий Дмитрий Губерниев и другие знаменитости. Другой флешмоб #несмотриОИ инициировала Ассоциация студенческих спортивных клубов (АССК) России: студенты призвали не смотреть трансляцию ОИ-2018, если российской сборной запретят выступать под своим флагом. "Молодежь хочет привлечь внимание МОК и показать, что МОК может лишиться серьезной доли зрительской аудитории в виде самой большой страны в мире, если давление на наших спортсменов продолжится", — заявили в АССК.

Решение об участии российской сборной в Олимпийских играх в Пхенчхане МОК озвучит 5 декабря.