В рунете набирает популярность флешмоб "Мы хотим на Олимпиаду"

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В интернете набирает популярность флешмоб "Мы хотим на Олимпиаду".
Это не первая акция в сети в поддержку сборной России. Ранее школьник из Санкт-Петербурга запустил движение с хештегом #noRUSSIAnoGAMES. Его поддержал глава Удмуртии Александр Бречалов, ведущий Дмитрий Губерниев и другие знаменитости. Другой флешмоб #несмотриОИ инициировала Ассоциация студенческих спортивных клубов (АССК) России: студенты призвали не смотреть трансляцию ОИ-2018, если российской сборной запретят выступать под своим флагом. "Молодежь хочет привлечь внимание МОК и показать, что МОК может лишиться серьезной доли зрительской аудитории в виде самой большой страны в мире, если давление на наших спортсменов продолжится", — заявили в АССК.
Решение об участии российской сборной в Олимпийских играх в Пхенчхане МОК озвучит 5 декабря.
Воспитанники челябинской школы, ХК "ТРАКТОР 2008" поддержали сборную России, которой грозит отстранение от Олимпийских игр в Южной Корее. Решение о том, выступят ли российские спортсмены в Пхёнчхане, должно быть принято на исполкоме Международного Олимпийского комитета (МОК) 5 декабря 2017г. #МыХотимНаОлимпиаду #WeWantToOlympics #трактор2008 #traktor2008
🇷🇺 Мы хотим на олимпиаду! — "Динамо-Алтай 2004" Барнаул (Алтайский край)🇷🇺 Флешмоб в поддержку участия россиян в Олимпиаде охватил уже десятки городов страны — Новосибирск, Барнаул, Новокузнецк, Москву, Новгород, Брянск, Петрозаводск, наши миллионники, хотя стартовал только сегодня днём. Причина запуска флешмоба — настроения в Международном олимпийском комитете, который пачками отбирает медали у наших спортсменов и не прочь отказать россиянам в допуске на Олимпиаду. Ряд сборных стран-потенциальных соперников уже высказали своё мнение — "No Russia — no games": без наших спортсменов соревнования не будут честными и полноценными. #МыХотимНаОлимпиаду#МыХотимНаОлимпиаду #ХКДА #Флешмоб#Акция #ФХР #ХоккейРоссии#WeWantToOlympics#чистыйспорт#ВАДАостановись#putinteam Официальный канал Хоккейного Клуба "Динамо" Барнаул