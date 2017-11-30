НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 ноя — РИА Новости. Правительство РФ разрабатывает систему оценки работы органов контроля и надзора, которая будет учитывать объективные, статистические данные, сообщил министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов.

"Мы на уровне федерального правительства разрабатываем очень жесткую систему показателей эффективности и результативности, которая должна опираться на абсолютно объективные, статистические параметры… Это означает, что здесь профанировать качество работы госконтроля не получится", — сказал он журналистам в четверг в Нижнем Новгороде.

Абызов уточнил, что "будем руководствоваться очень четкими данными, в рамках которых будем оценивать уровень травматизма, заболеваемости, смертности, отравлений, ДТП, пожаров, экономического ущерба". "Я говорю про такие нарушения, про такие риски, по которым отчетность невозможно подогнать и фальсифицировать", — добавил министр.

До этого на совещании он сказал, что вплоть до сегодняшнего момента качество работы надзорных органов проверялось и оценивалось по количеству проверок.

"С 1 января наша задача — перейти на систему, при которой региональные органы контроля и надзора, и, как следствие, федеральные органы контроля и надзора, будут оцениваться и с точки зрения профессиональной способности и компетентности, и с точки зрения их результативности, по тому, насколько будет сокращаться причиненный вред в сфере соответствующего государственного контроля и надзора", — отметил Абызов.

Министр подчеркнул, что задача — "сделать в целом работу органов госконтроля очень прозрачной", и тогда будет доверие к их работе со стороны людей.