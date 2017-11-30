Сенатор прокомментировал слова Медведева о законодательстве по госзакупкам

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В законе о госзакупках не должно быть привилегий для кого бы то ни было, включая деятелей сферы культуры и искусств; если потребуются коррективы в законодательство в целом, сенаторы готовы присоединиться к этой работе, заявил РИА Новости в четверг зампредседателя экономического комитета Совета Федерации Валерий Васильев.

Так Васильев прокомментировал заявление премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о том, что законодательство по госзакупкам в сфере искусства в стране несовершенно.

"Несмотря на то, что над 44-м законом постоянно работают как законодатели, так и правительство, все равно к документу имеется много претензий и не только у деятелей культуры и искусства. И это понятно, поскольку полностью формализовать всю систему закупок в такой огромной стране, как Россия, достаточно сложно", — сказал парламентарий.

По его словам, с другой стороны, если не будет общих четких правил, то и проконтролировать сферу закупок будет невозможно, а коррупционные риски здесь слишком велики. По его мнению, к вопросу совершенствования системы закупок нужно спокойно и внимательно подойти всем — и представителям правительства, и законодателям, и участникам аукционов. "Если будет необходимо вносить законодательные изменения, то Совфед присоединится к этой работе", — добавил политик.

Васильев пояснил, что в закон постоянно вносятся поправки, они касаются то безопасности страны, то закупок, которые осуществляют российские ведомства и учреждения, которые базируются за рубежом, и этот список можно продолжать и дальше. "А значит, следует внести такие поправки, которые позволят, не нарушая строгой системы закупок и при особой необходимости, дать возможность руководству предприятия оперативно решить какие-то экстренные вопросы", — уверен он.

То есть какие-то послабления и допуски должны появиться, но они не должны нарушить системы в целом. "И тем более не должно быть особых привилегий для учреждений культуры и искусства, только на том основании, что это творческие люди", — считает Васильев.

По мнению сенатора, "закон должен быть един для всех, а должностные обязанности — разграничены". "Наверное, художественный руководитель и не должен заниматься вентиляцией в театре или заключением договоров, или организацией гастролей, именно для решения всех хозяйственно-организационных вопросов должен быть директор театра. И лучше, если эти должности будут занимать разные люди", — отметил законодатель.

"У нас не так много по стране по-настоящему творческих людей, чтобы их уникальный потенциал растрачивался на решение организационных и хозяйственных проблем", — подчеркнул Васильев.