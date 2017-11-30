В Рязанской области медучреждения получили 24 новые машины скорой помощи

РЯЗАНЬ, 30 ноя — РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов вручил сотрудникам подразделений скорой медицинской помощи региона ключи от 24 новых автомобилей, приобретенных на средства поддержки из федерального бюджета, сообщает в четверг областное правительство.

Церемония передачи новых служебных автомобилей состоялась в четверг в Рязани. Автопарк учреждений здравоохранения области пополнился 24 современными хорошо оборудованными специализированными машинами на базе УАЗ и ГАЗ. Они переданы в центральные больницы Касимовского, Кадомского, Михайловского, Клепиковского, Спасского, Сасовского и других районов области, уточняется в сообщении.

Три автомобиля скорой медпомощи будут закреплены за монотерриториями: поселками Лесной Шиловского района, Елатьма Касимовского района и Побединка Скопинского района. Машины получили также городская станция скорой медицинской помощи Рязани и областная клиническая больница, добавили в облправительстве.

Губернатор Николай Любимов отметил в ходе торжественной церемонии, что новые машины скорой помощи регион получает в качестве поддержки из федерального центра в соответствии с распоряжением правительства РФ, говорится в сообщении.

"Это очень существенная помощь Рязанской области, и, безусловно, скажется позитивно на повышении доступности и улучшении качества медицинских услуг. Именно этот посыл заложен в концепции президента (России) Владимира Путина по улучшению демографии. Для нашего региона это как нельзя более актуально и касается и областного центра, и особенно отдаленных населенных пунктов", – цитирует Любимова облправительство.

По его словам, обновление автопарка медучреждений области будет вестись и в дальнейшем, в том числе за счет областного бюджета.

"Это очень важно. Мы будем продолжать приобретать машины скорой помощи, чтобы люди не чувствовали дискомфорта и уж тем более не страдали от того, что на их вызов медики едут дольше, чем это положено", – подчеркнул глава региона.

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