Улицу на юго-востоке Москвы перекроют на сутки из-за строительством ТПК

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Участок Люблинской улицы, расположенной на юго-востоке Москвы, перекроют в четверг на сутки в связи с проведением работ по строительству Третьего пересадочного контура (ТПК), сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

"В связи с проведением строительным комплексом Москвы технических мероприятий по строительству Третьего контура метро участок Люблинской улицы от Волгоградского проспекта до Саратовской улицы перекрыт на сутки. Просим водителей выбирать маршруты объезда", — сообщили в пресс-службе.

Автомобилисты могут объехать участок через улицу Саратовская, Остаповский проезд и Волжский бульвар.