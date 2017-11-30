Реконструкция крупной транспортной развязки в Пензе намечена на 2019 год

САРАТОВ, 30 ноя — РИА Новости. Реконструкцию крупной транспортной развязки между микрорайонами Терновка и Кривозерье в Пензе с ремонтом Бригадирского моста планируется начать в 2019 году, сообщила в четверг пресс-служба губернатора Пензенской области.

"Запланирована реконструкция дороги между микрорайонами Терновка и Кривозерье с возможностью выезда на федеральные трассы и ремонтом Бригадирского моста… Разработку проектно-сметной документации планируется завершить в августе 2018 года и после проведения необходимых конкурсных процедур в 2019 году начать реконструкцию", — говорится в сообщении.

Губернатор Иван Белозерцев в четверг провел выездное рабочее совещание, в ходе которого ему представили разработки Воронежского проектного института. В пресс-службе отметили, что основная задача, которая стоит перед проектировщиками, — разгрузить центр города от потоков транспорта, прежде всего, грузового. Разработано несколько вариантов решения проблемы. Один проект предусматривает строительство эстакады над железнодорожными путями, второй – сохранение проезда под мостом с расширением дороги.

"Нужно выбрать вариант, который максимально увеличит пропускную способность этого участка дороги… Пенза развивается, транспортный поток увеличивается, нужно искать способы предотвращения дорожных заторов", — цитируются в сообщении слова Белозерцева.

"Этот проект должен быть реализован в обязательном порядке. В последние годы в Пензенской области заметно выросли и темпы дорожного строительства, и качество дорог. Нужно доводить эту работу до конца, а также ремонтировать мосты", — добавил он.

По словам главы региона, необходимо предусмотреть систему водоотведения, чтобы новая дорога служила как можно дольше. Также губернатор поручил продумать систему благоустройства прилегающей территории и организацию уличного освещения.