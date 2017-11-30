В Чувашии 16 НКО получат президентские гранты почти на 21 миллион рублей

ЧЕБОКСАРЫ, 30 ноя — РИА Новости. Шестнадцать некоммерческих организаций Чувашии, ставшие победителями во втором конкурсе президентских грантов, получат на реализацию проектов почти 21 миллион рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы Чувашской республики.
"Мы не первый год принимаем участие в конкурсе. В прошлом году мы представили четыре проекта федерального значения. К сожалению, проекты прошлого года остались без внимания. Благодаря этому гранту в 2018 году мы сможем реализовать масштабные мероприятия в районах и городах Чувашии, а также охватить около двадцати областей и городов нашей страны", — приводит пресс-служба слова президента НКО Николая Угаслова.
Победителями второго конкурса президентских грантов стали 2 243 некоммерческие организации со всех регионов страны на общую сумму в размере 4,4 миллиарда рублей.