Ник Вуйчич снимет мотивационные ролики для российских школьников

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Австралийский мотивационный оратор Ник Вуйчич совместно с Минобрнауки РФ снимает видеоролики для российских школьников и студентов о преодолении трудных жизненных обстоятельств, умении достигать своих целей, реализовывать себя и приносить пользу обществу, сообщается на сайте министерства.

"Информационно-мотивационный проект, предложенный Ником Вуйчичем, адресован школьникам и студентам. В коротких видеороликах Ник Вуйчич обратится к детям и молодежи, раскрывая такие актуальные темы, как преодоление трудных жизненных обстоятельств, умение достигать своих целей, реализовывать себя и приносить пользу обществу", — говорится в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, темы, затронутые в видеосюжетах, станут не только основой для обсуждения детьми и педагогами в рамках внеучебных мероприятий, но и будут мотивационным инструментом для реализации общественно-полезных проектов.

По данным Минобрнауки, в пилотном старте проекта в 2018 году примут участие члены Российского движения школьников.

Вуйчич родился с синдромом тетраамелии — редким наследственным заболеванием, при котором отсутствуют все четыре конечности. Тем не менее это не помешало ему научиться ходить, заниматься спортом, работать на компьютере, стать знаменитым мотивационным спикером, писателем и меценатом. Он выступает с публичными лекциями по всему миру, участвует в телешоу и пишет книги. Первая книга Вуйчича "Жизнь без границ. Путь к потрясающе счастливой жизни" в 2012 году вышла на русском языке.

Российское движение школьников стартовало 1 сентября 2016 года более чем в 260 образовательных организациях по всей России. Для координации деятельности движения в каждом регионе было создано его отделение, общую координацию осуществляет федеральный государственный Российский детско-юношеский центр, созданный при Росмолодежи.