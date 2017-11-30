Центр Москвы "покраснеет" в знак поддержки всемирной акции борьбы со СПИДом

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Здания в центре Москвы в пятницу оборудуют архитектурно-художественной подсветкой алых оттенков в знак поддержки Всемирного дня борьбы со СПИДом, сообщили в пресс-службе столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства.

"Центр столицы окрасится в красный цвет – архитектурно-художественная подсветка с преобладанием алых оттенков будет включена на фасадах 17 зданий по улицам Тверская, Большая Дмитровка, Новый Арбат и проспект Мира", — говорится в сообщении в четверг.

Традиционно всемирная акция будет поддержана тематическим видеороликом на медиа-фасадах "домов-книжек" на Новом Арбате, отмечают в ведомстве. Видеоряд о противодействии ВИЧ-инфекции с изображением символа акции — красной ленты на белом фоне — москвичи смогут увидеть с наступлением сумерек, в 16.20 по мск. В воспроизведении предполагается задействовать 540 светодиодных прожекторов и около 60 тысяч светодиодов.

Изображение сложенной красной ленточки на белом фоне появится и на медиафасаде кинотеатра "Октябрь" на Новом Арбате.

Всемирный день борьбы со СПИДом традиционно отмечается 1 декабря.