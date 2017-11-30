МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Банк России планирует поэтапный ввод системы надзора за банками по оценке качества обслуживания людей с инвалидностью, пожилого и маломобильного населения, в 2018 году регулятор намерен разработать специальный рейтинг кредитных организаций, возможно и применение жестких мер для тех, кто не выполняет рекомендации ЦБ, заявили РИА Новости в пресс-службе регулятора.
Регулятор разработал специальную анкету и планирует в начале 2018 года получить от банков ответы на вопросы, как исполняются эти рекомендации, которые были направлены им в мае 2017 года. "Ответы на вопросы анкеты будут проанализированы и результаты оценки лягут в основу специального рейтинга кредитных организаций. Кроме того, набранные банками баллы в оценке создания доступной среды будут учтены при подготовке общих выводов по итогам поведенческого надзора", — заявили в ЦБ.
"В настоящее время мы находимся на стадии побуждения, но не принуждения кредитных организаций к улучшению качества обслуживания людей с инвалидностью, однако в дальнейшем не исключаются и меры более жесткого характера в отношении финансовых организаций, не применяющих рекомендации Банка России при обслуживании данной категории клиентов", — сообщили в Банке России.
Инициатором создания рабочей группы ЦБ стала эстрадная певица, член Общественной палаты РФ, комиссии при президенте РФ по делам инвалидов Диана Гурцкая, сообщала в декабре 2016 года глава направления "Особенный банк" Сбербанка Анна Нестерова. По данным Росстата, в 2016 году в России было официально зарегистрировано более 12,7 миллиона граждан с инвалидностью.
Безбарьерная среда
Рабочей группой ЦБ в настоящее время утверждена Дорожная карта повышения финансовой доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, в финансовые организации направлены письма с рекомендациями по созданию безбарьерной среды, сообщили в пресс-службе регулятора.
Регулятором также запланированы специальные исследования и опрос клиентов с инвалидностью для оценки результатов проводимой работы и выявления основных тенденций в части финансовой доступности.
"Эта работа начнется уже в самое ближайшее время. По итогам обработки данных, полученных в результате исследований и опроса, можно будет оценить количественные характеристики в части финансовой доступности для указанных категорий населения", — сообщили в ЦБ.
"Безусловно, ситуация меняется в лучшую сторону, банки и другие финансовые организации меняют качество обслуживания, адаптируясь к нуждам клиентов с инвалидностью. Однако в настоящее время ситуация еще далека от идеальной и цель рабочей группы — способствовать изменению ситуации", — подчеркнули в ЦБ.
Эмпатия
"Топ-менеджмент многих российских банков, особенно системно-значимых кредитных организаций, уделяет большое внимание данной теме. В ходе семинара по пониманию инвалидности, который регулятор провел для руководителей этих банков, поднимались вопросы основных ошибок, допускаемых персоналом фронт-офисов финансовых организаций по отношению к клиентам с инвалидностью, предлагались варианты решения конкретных проблем", — рассказали в пресс-службе регулятора.
Банкам рекомендовано организовать аналогичный курс по пониманию инвалидности для персонала, непосредственно работающего с клиентами. Кроме того, существует договоренность с рядом российских вузов, готовящих финансовых специалистов, о включении в программу обучения курса по работе с людьми с ограниченными возможностями, а также рекомендовано активно привлекать к таким занятиям представителей общественных организаций инвалидов, заявили в ЦБ.
Банк России также считает, что трудоустройство людей с инвалидностью в банки будет важным фактором, стимулирующим повышение эмоционального интеллекта и уровня эмпатии членов трудового коллектива.
"Тем более что ряд российских вузов в настоящее время готовит студентов с инвалидностью по соответствующим специальностям. Однако необходима серьезная подготовительная работа с руководителями среднего звена и персоналом компаний в целом по подготовке к трудоустройству сотрудника с инвалидностью. Эту миссию могли бы взять на себя представители общественных организаций людей с инвалидностью", — заключили в ЦБ.