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Общество

Безбарьерная среда: ЦБ будет следить за обслуживанием инвалидов в банках

16:3530.11.2017
(обновлено: 16:37 30.11.2017)
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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкИнвалидные коляски. Архивное фотоИнвалидные коляски. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Банк России планирует поэтапный ввод системы надзора за банками по оценке качества обслуживания людей с инвалидностью, пожилого и маломобильного населения, в 2018 году регулятор намерен разработать специальный рейтинг кредитных организаций, возможно и применение жестких мер для тех, кто не выполняет рекомендации ЦБ, заявили РИА Новости в пресс-службе регулятора.

Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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"Банк России планирует поэтапный ввод системы поведенческого надзора, в процессе которого оценивается, в частности, качество исполнения кредитными организациями рекомендаций Банка России по обслуживанию людей с инвалидностью, пожилого и маломобильного населения", — сообщили в пресс-службе ЦБ.

Регулятор разработал специальную анкету и планирует в начале 2018 года получить от банков ответы на вопросы, как исполняются эти рекомендации, которые были направлены им в мае 2017 года. "Ответы на вопросы анкеты будут проанализированы и результаты оценки лягут в основу специального рейтинга кредитных организаций. Кроме того, набранные банками баллы в оценке создания доступной среды будут учтены при подготовке общих выводов по итогам поведенческого надзора", — заявили в ЦБ.

"В настоящее время мы находимся на стадии побуждения, но не принуждения кредитных организаций к улучшению качества обслуживания людей с инвалидностью, однако в дальнейшем не исключаются и меры более жесткого характера в отношении финансовых организаций, не применяющих рекомендации Банка России при обслуживании данной категории клиентов", — сообщили в Банке России.

Человек с ограниченными возможностями за компьютером. Архивное фото
© Fotolia / apops
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Рабочая группа ЦБ по повышению доступности финансовых услуг для инвалидов, пожилого и маломобильного населения создана в начале 2017 года. В нее входят представители ЦБ, общественных организаций и объединений инвалидов, Госдумы, Совета Федерации, профильных министерств и ведомств, банков, финансовых организаций, ассоциаций, саморегулируемых организаций, вузов и других организаций.

Инициатором создания рабочей группы ЦБ стала эстрадная певица, член Общественной палаты РФ, комиссии при президенте РФ по делам инвалидов Диана Гурцкая, сообщала в декабре 2016 года глава направления "Особенный банк" Сбербанка Анна Нестерова. По данным Росстата, в 2016 году в России было официально зарегистрировано более 12,7 миллиона граждан с инвалидностью.

Безбарьерная среда

Рабочей группой ЦБ в настоящее время утверждена Дорожная карта повышения финансовой доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, в финансовые организации направлены письма с рекомендациями по созданию безбарьерной среды, сообщили в пресс-службе регулятора.

Эвакуация автомобиля. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Помимо этого, готовятся предложения по изменению законодательства РФ по обслуживанию людей с инвалидностью в банках и некоммерческих финансовых организаций. В частности, представители ЦБ активно сотрудничают с рабочей группой Госдумы по доработке закона об использовании факсимиле (альтернативы ручной подписи — ред.) для незрячих граждан, сообщили в ЦБ.

Регулятором также запланированы специальные исследования и опрос клиентов с инвалидностью для оценки результатов проводимой работы и выявления основных тенденций в части финансовой доступности.

"Эта работа начнется уже в самое ближайшее время. По итогам обработки данных, полученных в результате исследований и опроса, можно будет оценить количественные характеристики в части финансовой доступности для указанных категорий населения", — сообщили в ЦБ.

"Безусловно, ситуация меняется в лучшую сторону, банки и другие финансовые организации меняют качество обслуживания, адаптируясь к нуждам клиентов с инвалидностью. Однако в настоящее время ситуация еще далека от идеальной и цель рабочей группы — способствовать изменению ситуации", — подчеркнули в ЦБ.

Эмпатия

Очки. Архивное фото
© Fotolia / selling
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Банк России сообщил, что провел семинар по пониманию инвалидности для руководителей крупнейших банков РФ.

"Топ-менеджмент многих российских банков, особенно системно-значимых кредитных организаций, уделяет большое внимание данной теме. В ходе семинара по пониманию инвалидности, который регулятор провел для руководителей этих банков, поднимались вопросы основных ошибок, допускаемых персоналом фронт-офисов финансовых организаций по отношению к клиентам с инвалидностью, предлагались варианты решения конкретных проблем", — рассказали в пресс-службе регулятора.

Банкам рекомендовано организовать аналогичный курс по пониманию инвалидности для персонала, непосредственно работающего с клиентами. Кроме того, существует договоренность с рядом российских вузов, готовящих финансовых специалистов, о включении в программу обучения курса по работе с людьми с ограниченными возможностями, а также рекомендовано активно привлекать к таким занятиям представителей общественных организаций инвалидов, заявили в ЦБ.

Инвалидная коляска
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"Безусловно, ситуация меняется в лучшую сторону, банки и другие финансовые организации меняют качество обслуживания, адаптируясь к нуждам клиентов с инвалидностью. Однако в настоящее время ситуация еще далека от идеальной и цель рабочей группы — способствовать изменению ситуации", — отмечает регулятор.

Банк России также считает, что трудоустройство людей с инвалидностью в банки будет важным фактором, стимулирующим повышение эмоционального интеллекта и уровня эмпатии членов трудового коллектива.

"Тем более что ряд российских вузов в настоящее время готовит студентов с инвалидностью по соответствующим специальностям. Однако необходима серьезная подготовительная работа с руководителями среднего звена и персоналом компаний в целом по подготовке к трудоустройству сотрудника с инвалидностью. Эту миссию могли бы взять на себя представители общественных организаций людей с инвалидностью", — заключили в ЦБ.

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