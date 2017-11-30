Темрезов: в КЧР продлят программу регионального маткапитала

ЧЕРКЕССК, 30 ноя — РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в четверг на сессии парламента республики поручил в 2018 году выплатить региональный материнский капитал тем семьям, в которых в 2013 и 2014 годах родился (или был усыновлен) четвертый ребенок, сообщает пресс-служба главы республики.

Соответствующие изменения будут внесены в региональный закон о региональном материнском капитале. Как подчеркнул глава региона, обращаясь к парламентариям, соответствующие социальные расходы необходимо предусмотреть в бюджете республики на следующий год.

"Глава региона поручил в 2018 году выплатить региональный материнский капитал тем семьям, в которых родился четвертый ребенок (или был усыновлен) в 2013 и 2014 году. Республиканский материнский капитал с учетом индексации составляет 105,5 тысяч рублей", — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, глава КЧР поручил правительству региона разработать законопроект, направленный на поддержку многодетных семей и в дальнейшем.

"Считаю, что закон "О региональном материнском капитале" должен работать и дальше, а выплаты, направленные на стимулирование рождаемости и поддержку семей, должны получать семьи с четвертым ребенком, родившимся после декабря 2014 года", — заявил на сессии глава Карачаево-Черкесии.

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