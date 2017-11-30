Систему здравоохранения Крыма приведут к российским стандартам к 2020 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Система здравоохранения Крыма будет приведена, при наличии должного финансирования, к российским стандартам к 2020 году, сообщил депутат Госдумы от крымского региона Константин Бахарев.

По его словам, на сегодняшний день период работы крымских медицинских организаций без получения российских лицензий продлен до 1 января 2020 года.

"Этот период мы не можем продлять бесконечно, поэтому настроены к 2020 году, действительно, завершить процесс доведения наших медицинских организаций до федеральных норм и стандартов. Основными причинами, которые сегодня препятствуют получению лицензии, являются несоответствие материально-технической базы наших медицинских организаций, в первую очередь сельских, федеральным стандартам и нормативам", — сказал Бахарев журналистам.

По его словам, на эти нужды в прошлом году было выделено порядка 1,7 миллиарда рублей, в этом – 1,6 миллиарда рублей.

"Это позволило почти половине медицинских организаций уже получить российские лицензии. На конец октября цифра составляла 42%", — подчеркнул Бахарев.

Депутат рассказал, что в модернизации материально-технической базы, капитальном ремонте и реконструкции на сегодня нуждаются почти 400 медицинских учреждений. По его словам, для этого необходимо порядка 3,5 миллиарда рублей.

"Я обратился по этому поводу в министерство здравоохранения Российской Федерации, и этот вопрос находится в стадии решения. Я надеюсь, что мы в этом вопросе будем поддержаны", — подчеркнул Бахарев.

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