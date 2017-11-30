Смертность на дорогах Подмосковья уменьшилась на 18% за 10 месяцев

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. На автодорогах Подмосковья с начала текущего года смертность в результате дорожно-транспортных происшествий снизилась на 18%, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

"Согласно данным Росстата, за январь-октябрь 2017 года в Московской области показатель смертности от ДТП снизился на 18,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — сказала Забралова.

В материале отмечается, что по итогам десяти месяцев 2017 года Московская область занимает четвертое место по показателю смертности от ДТП в Центральном федеральном округе. Всего же за указанный период от несчастных случаев на дороге умерло на 110 человек меньше, чем в прошлом году.

"Московская область имеет более низкие показатели, чем средние значения по ЦФО и стране — 8,6 умерших в результате ДТП на 100 тысяч населения. По ЦФО и России эта цифра составляет 8,9 и 9,9 соответственно", — подчеркнула первый зампред.

Министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков отметил, что в регионе функционирует 45 травматологических центра, из которых семь — первого уровня, 26 — второго и 12 — третьего.

"Мы ведем планомерную работу по снижению уровня смертности на дорогах. С 2014 года было приобретено 608 автомобилей скорой медицинской помощи, что позволило обновить автопарк в полном объеме. С октября этого года в регионе возобновлена работа санитарной авиации, которая используется в критических ситуациях, в том числе и при крупных ДТП", — добавил Марков.