В Москве планируют довести среднюю зарплату врачей до 122 тысяч руб

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Среднюю зарплату врачей в российской столице планируют довести до 122 тысяч рублей в следующем году, заявил на ассамблее "Здоровье Москвы" глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун в четверг.

Ранее мэр города Сергей Собянин заявил, что к концу 2017 года средняя зарплата московских врачей достигнет 114 тысяч рублей. Тогда как в 2010 году она составляла 56 тысяч.

"В следующем году мы должны достигнуть уровня 122 тысяч рублей средней заработной платы у врачей и минимум 62 тысячи для среднего медперсонала. Абсолютный приоритет в нашей работе на этот и следующий год", — сказал Хрипун.