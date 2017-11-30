МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Экс-председатель комиссии Общественной палаты РФ по безопасности, член президиума общероссийской организации "Офицеры России" Антон Цветков согласен с позицией премьера Дмитрия Медведева об усилении ответственности за неисполнение решений суда и считает, что наказание нужно ужесточить вплоть до лишения свободы на три-пять лет.
"Я согласен с позицией премьера, ответственность надо усиливать вплоть до максимального наказания в виде лишения свободы на срок три-пять лет. Данная мера поможет многим осознать, что решения суда должны исполняться. В качестве легкого варианта для тех, кто не является злостным нарушителем, я бы предложил до 30 суток административного ареста, чтобы человек мог подумать над своим поведением", — сказал РИА Новости Цветков.
По его словам, чиновников и других государственных служащих, не исполняющих решение суда, надо не только наказывать административно либо уголовно, но и лишать их званий и должностей.
"Кроме того, следует начислять и штрафы, причем каждый штраф должен начисляться в зависимости от зарплаты нарушителя. Если он получает много, то и штраф должен быть соответствующий, — отметил Цветков.