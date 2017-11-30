МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Экс-председатель комиссии Общественной палаты РФ по безопасности, член президиума общероссийской организации "Офицеры России" Антон Цветков согласен с позицией премьера Дмитрия Медведева об усилении ответственности за неисполнение решений суда и считает, что наказание нужно ужесточить вплоть до лишения свободы на три-пять лет.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам сообщил, что считает необходимым усилить в России административную и уголовную ответственность за неисполнение решений суда. Согласно Уголовному кодексу РФ, сейчас неисполнение решений суда наказывается штрафом до 200 тысяч рублей, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

"Я согласен с позицией премьера, ответственность надо усиливать вплоть до максимального наказания в виде лишения свободы на срок три-пять лет. Данная мера поможет многим осознать, что решения суда должны исполняться. В качестве легкого варианта для тех, кто не является злостным нарушителем, я бы предложил до 30 суток административного ареста, чтобы человек мог подумать над своим поведением", — сказал РИА Новости Цветков.

По его словам, чиновников и других государственных служащих, не исполняющих решение суда, надо не только наказывать административно либо уголовно, но и лишать их званий и должностей.

"Кроме того, следует начислять и штрафы, причем каждый штраф должен начисляться в зависимости от зарплаты нарушителя. Если он получает много, то и штраф должен быть соответствующий, — отметил Цветков.