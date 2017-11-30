Медведев поздравил россиян с наступающим Новым годом и пожелал счастья

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в последний день осени поздравил россиян с наступающим Новым годом и пожелал всем счастья и здоровья.

"Мы с вами уже приблизительно в таком формате в десятый раз встречаемся", — отметил премьер в четверг, завершая интервью российским телеканалам.

"У нас сегодня, правда, последний день осени. Но Новый год уже точно не за горами, и несмотря на то, что еще не началось такое активное празднование, но елки уже кое-где появляются, наши люди начинают готовиться к большим новогодним праздникам. Поэтому пользуясь этой возможностью, я хочу, уважаемые коллеги, и вас всех сердечно поздравить с наступающим Новым годом, поздравить всех граждан нашей страны, пожелать им счастья и здоровья", — сказал Медведев.

Подробнее об общении Дмитрия Медведева с тележурналистами читайте в справке РИА Новости >>