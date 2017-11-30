Новый аэротерминал в Перми с февраля будет принимать международные рейсы

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В аэропорту Перми открылся новый терминал. Пока новый комплекс принимает только внутренние рейсы, но с февраля 2018 года будет обслуживать и международные направления. Об этом сообщил губернатор края Максим Решетников во время церемонии открытия.

"В феврале будет открыт пункт пропуска через границу, сюда будут переведены международные рейсы. Мы сделаем все, чтобы в 2018 году построить перроны и запустить телетрапы", — сказал он.

По его словам, открытие терминала даст толчок для дальнейшего развития региона, поддержит региональные перевозки, увеличит пассажиропоток.

"У региона очень большой потенциал, я абсолютно уверен, что в дальнейшем динамика роста пассажиропотока будет соответствовать высокому инвестиционному, туристическому, деловому потенциалу региона", — сказал на мероприятии министр транспорта РФ Максим Соколов.

Новый комплекс общей площадью около 30 тысяч квадратных метров рассчитан на пропуск более 900 пассажиров в час.