Москва заслуженно попала в топ-3 популярных городов мира, заявил фотограф

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Известный фотограф, шестикратный лауреат World Press Photo Владимир Вяткин не удивлен высокому месту Москвы в рейтинге самых популярных городов мира по версии Instagram: Москва — экономический и политический центр России, лидер в инновациях, она интересна огромному количеству людей из разных стран мира.

Согласно данным ежегодного отчета социальной сети Instagram, два российских мегаполиса вошли в десятку самых популярных городов мира за 2017 год. Первое место досталось Нью-Йорку, второе — Лондону, Москва и Париж занимают, соответственно, третью и четвертую позиции. Седьмое место занял Санкт-Петербург. Замыкают топ-10 Джакарта, Стамбул и Барселона. Рейтинг самых популярных городов и локаций был составлен на базе геотегов, использованных пользователями сети.

"Попадание Москвы в подобный рейтинг, лично для меня, очевидно. Если бы в лидирующей тройке городов оказался Ханты-Мансийск, я бы, пожалуй, удивился. Столица России, мегаполис, государство в государстве — наш город интересен сейчас огромному количеству людей из разных городов и стран. Москва — экономический и политический центр России, лидер в инновациях. Люди пытаются зафиксировать то, что они были в Москве, и рассказать об этом миру", — считает шестикратный лауреат World Press Photo, член международного жюри этой премии, специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Владимир Вяткин.

Среди самых популярных мест 2017 года, согласно этому рейтингу, парки развлечений Диснейленд в США и Японии, Таймс-сквер и Центральный парк Нью-Йорка, Эйфелева башня и Лувр в Париже.