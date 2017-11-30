Контроль в сфере продажи лекарств должен быть постоянным, заявил Медведев

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Контроль в сфере продажи лекарств должен быть постоянным и жестким, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Премьер-министр добавил, что вопросами контроля в области фармацевтики в рамках государственного регулирования занимается Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
"Мы сейчас, с учетом того, что экономика у нас рыночная, конечно, не регулируем в полном объеме цены на лекарства, но мы следим за сбалансированностью этих цен. Вот это важнейшая задача государства, правительства и ФАС", — сказал Медведев.