Контроль в сфере продажи лекарств должен быть постоянным, заявил Медведев

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Контроль в сфере продажи лекарств должен быть постоянным и жестким, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Он отметил, что реализация лекарств является важнейшей темой для государства, которая касается абсолютно всех жителей нашей страны. "Эта та сфера, где контроль государства должен быть не ослаблен, чтобы он был постоянно жестким", — сказал Медведев в интервью российским телеканалам в прямом эфире.

Премьер-министр добавил, что вопросами контроля в области фармацевтики в рамках государственного регулирования занимается Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

"Мы сейчас, с учетом того, что экономика у нас рыночная, конечно, не регулируем в полном объеме цены на лекарства, но мы следим за сбалансированностью этих цен. Вот это важнейшая задача государства, правительства и ФАС", — сказал Медведев.