Медведев оценил возможную пользу прогрессивного налогообложения

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Гипотетически можно рассматривать вопрос об освобождении от НДФЛ россиян с очень низкими доходами, с другой стороны, часть граждан могла бы платить больший налог, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.
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"У нас есть люди с очень низкими доходами, о которых мы говорили, ну, наверное, гипотетически можно рассматривать и вариант введения каких-то льгот, когда люди с очень низкими доходами вообще налоги не платят", — сказал Медведев.
По его словам, "с другой стороны, часть, наверное, способна платить несколько больший налог". "Все это нужно взвесить и принять окончательное решение", — добавил он.
Как отметил Медведев, простая, понятная шкала НДФЛ себя оправдала.
Подробнее об общении Дмитрия Медведева с тележурналистами читайте в справке РИА Новости >>