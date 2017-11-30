На Кубани хотят ограничить работу BlaBlaCar

КРАСНОДАР, 30 ноя — РИА Новости. Представители сервиса поиска попутчиков BlaBlaCar считают несправедливым решение прокурора на Кубани о запрете распространения информации, опубликованной на сайте компании, и намерены доказать суду, что райдшеринг не нарушает российских законов, сообщил РИА Новости представитель BlaBlaCar.

На сайте BlaBlaCar сообщается, что при помощи сервиса водители могут опубликовать информацию о поездке и найти себе попутчиков. Компания была основана в 2006 году в Париже. В России она была запущена в феврале 2014 года. Сегодня у BlaBlaCar более 50 миллионов пользователей.

"Нам стало известно, что 12 сентября 2017 года в ходе судебного заседания прокурор Тимашевского района Краснодарского края просил признать информацию на сайте BlaBlaCar "запрещенной к распространению на территории Российской Федерации" в связи с тем, что через сайт осуществляются "перевозки пассажиров и багажа легковым автомобилем (такси) на коммерческой основе и не имеющими на данную деятельность разрешения". По необъяснимой причине BlaBlaCar не был официально уведомлен об этом решении", — отметили в компании. Представителям сообщества о нем стало известно 18 октября от одного из пользователей BlaBlaCar. "Это обвинение стало для нас большим сюрпризом", — отмечает собеседник.

По его словам, представители компании обратились в Краснодарский суд с требованием восстановить срок подачи апелляционной жалобы и параллельно подали апелляцию на само решение о признании публикуемой информации запрещенной. "Мы считаем его несправедливым", — пояснили в компании, добавив, что 27 октября Тимашевский суд Краснодарского края восстановил для BlaBlaCar срок подачи апелляционной жалобы.

"Мы предполагаем, что до конца этого года состоится повторное судебное заседание, где мы сможем доказать суду, что райдшеринг не нарушает законов Российской Федерации", — заявил собеседник. Как добавил представитель BlaBlaCar, у компании нет аналогичных судебных споров ни в других регионах России, ни в одной из 22 стран, где она работает.

Собеседник агентства сказал, что автовладельцы-пользователи BlaBlaCar не совершают коммерческой деятельности, они не оказывают услуг такси и не получают прибыли, добровольно подвозя попутчиков по заранее спланированному маршруту, но лишь частично компенсируют расходы на бензин.

"Средняя длина райдшеринговой поездки — 300-400 километров. Такой вид деятельности в терминологии зарубежных стран называется "райдшерингом". Райдшеринг на законодательном уровне признан ведущими странами мира. Мы считаем, что российское законодательство не может запрещать автовладельцам подвозить попутчиков и делить между участниками поездки (друзьями, родственниками, знакомыми, соседями) стоимость бензина при условии, что водители не получают финансовой выгоды от такой деятельности", — заключили в компании.