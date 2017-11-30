На Кубани хотят ограничить работу BlaBlaCar

КРАСНОДАР, 30 ноя — РИА Новости. Представители сервиса поиска попутчиков BlaBlaCar считают несправедливым решение прокурора на Кубани о запрете распространения информации, опубликованной на сайте компании, и намерены доказать суду, что райдшеринг не нарушает российских законов, сообщил РИА Новости представитель BlaBlaCar.
"Нам стало известно, что 12 сентября 2017 года в ходе судебного заседания прокурор Тимашевского района Краснодарского края просил признать информацию на сайте BlaBlaCar "запрещенной к распространению на территории Российской Федерации" в связи с тем, что через сайт осуществляются "перевозки пассажиров и багажа легковым автомобилем (такси) на коммерческой основе и не имеющими на данную деятельность разрешения". По необъяснимой причине BlaBlaCar не был официально уведомлен об этом решении", — отметили в компании. Представителям сообщества о нем стало известно 18 октября от одного из пользователей BlaBlaCar. "Это обвинение стало для нас большим сюрпризом", — отмечает собеседник.
По его словам, представители компании обратились в Краснодарский суд с требованием восстановить срок подачи апелляционной жалобы и параллельно подали апелляцию на само решение о признании публикуемой информации запрещенной. "Мы считаем его несправедливым", — пояснили в компании, добавив, что 27 октября Тимашевский суд Краснодарского края восстановил для BlaBlaCar срок подачи апелляционной жалобы.
Собеседник агентства сказал, что автовладельцы-пользователи BlaBlaCar не совершают коммерческой деятельности, они не оказывают услуг такси и не получают прибыли, добровольно подвозя попутчиков по заранее спланированному маршруту, но лишь частично компенсируют расходы на бензин.
"Средняя длина райдшеринговой поездки — 300-400 километров. Такой вид деятельности в терминологии зарубежных стран называется "райдшерингом". Райдшеринг на законодательном уровне признан ведущими странами мира. Мы считаем, что российское законодательство не может запрещать автовладельцам подвозить попутчиков и делить между участниками поездки (друзьями, родственниками, знакомыми, соседями) стоимость бензина при условии, что водители не получают финансовой выгоды от такой деятельности", — заключили в компании.