Смоленщина — участник пилотного проекта экзаменов по стандартам WorldSkills

СМОЛЕНСК, 30 ноя — РИА Новости. Смоленская область в следующем году примет участие в пилотном проекте проведения демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia, в рамках которого студенты колледжей и техникумов региона будут выполнять соответствующие аттестационные задания, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.

По его словам, этот проект рассматривается как модель независимой оценки качества подготовки кадров. С его помощью можно определить уровень знаний, умений и навыков, позволяющих осуществлять профессиональную деятельность по конкретной специальности.

"В Смоленской области независимая оценка качества подготовки будет осуществляться по пяти направлениям: "Преподавание в младших классах", "Дошкольное воспитание", "Облицовка плиткой", "Электромонтаж", "Программные решения для бизнеса". Экзамены пройдут на базе педагогического и строительного колледжей, политехнического техникума и Академии профобразования", — сказал собеседник агентства.

По итогам аттестационной проверки выпускникам одновременно с дипломом о среднем профессиональном образовании вручат Паспорт компетенций (Skills Passport) — документ, подтверждающий уровень профессиональных компетенций в соответствии со стандартами WorldSkills Russia. Информация о юношах и девушках, получивших такой паспорт, будет внесена в базу данных молодых профессионалов, доступ к которой предоставляется всем ведущим работодателям для поиска и подбора персонала, пояснили в пресс-службе.

"Чемпионат рабочих профессий по методике WorldSkills решает масштабные, востребованные временем задачи, задает высокие стандарты профессионального образования, служит популяризации рабочих профессий, формирует в обществе уважение к человеку труда, а главное предоставляет прекрасные возможности для творчества, дружеского общения и самореализации молодых людей", — заявил представитель пресс-службы.

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