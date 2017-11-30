МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Мрачные прогнозы и внешнее давление на Россию в 2017 году не сказались на исполнении соцобязательств, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.

"Несмотря на всякие мрачные прогнозы, несмотря на давление, несмотря на то, что сохраняют силу все вызовы, с которыми столкнулась наша экономика, мы в полном объеме исполнили социальные обязательства. Все, что запланировали, мы все сделали. Я считаю, что это неплохой результат, который показала экономика, и в целом неплохой результат деятельности всех структур, которые в этом принимали участие", — сказал Медведев.