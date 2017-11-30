Власти Чувашии возобновляют ежемесячные выплаты многодетным семьям

ЧЕБОКСАРЫ, 30 ноя — РИА Новости. Власти Чувашии с декабря этого года возобновят приостановленные в начале года денежные выплаты в размере прожиточного минимума семьям после рождения или усыновления третьего ребенка, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы Чувашской республики. Соответствующий указ подписал глава Чувашии Михаил Игнатьев.

"Выплаты начнут производиться в декабре 2017 года", — цитирует пресс-служба слова Игнатьева.

В пресс-службе при этом уточнили, что в этом году семьи получат выплаты за два месяца — ноябрь и декабрь.

"Семьи будут получать ежемесячные выплаты на третьего ребенка и последующих детей, рожденных или усыновленных после 31 декабря 2016 года, до достижения ими возраста трех лет. На эти цели в текущем году будут направлены средства резервного фонда кабинета министров Чувашской республики в размере 25 миллионов рублей", — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что ежемесячные денежные пособия в размере прожиточного минимума выплачивались многодетным семьям региона с 2013 года.

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