Рособрнадзор провел эксперимент по независимой проверке знаний студентов

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки провела четвертый этап эксперимента по апробации независимой оценки знаний студентов вузов, сообщила пресс-служба ведомства.
"Независимые эксперты, оценивавшие знания обучающихся, выявили недочеты в рабочих программах, экзаменационных материалах и в ряде случаев разошлись в оценках с преподавателями вуза", — говорится в сообщении.
По данным исследования, почти в трети всех экзаменов (86 из 331) оценки экзаменаторов и независимых экспертов разошлись. Оказалось, что нередко баллы студентам завышались. При этом в ряде вузов уровень объективности оказался ниже 75%.
"Независимая оценка знаний студентов – своего рода внешний аудит качества обучения и реальной компетенции студентов. Объективная картина итогов обучения на первых курсах позволяет вузу и учащимся провести работу над ошибками для дальнейшего успешного освоения образовательной программы", – пояснил цель проекта заместитель министра образования и науки РФ – руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.
Отмечается, что объективность апробации обеспечивалась привлечением независимых экспертов – преподавателей соответствующего профиля, не состоящих в трудовых отношениях с вузом, в котором проводится эксперимент, сами экзамены при этом проводились в традиционной форме. Инструкции по организации эксперимента были разработаны Рособрнадзором.