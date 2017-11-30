Рособрнадзор провел эксперимент по независимой проверке знаний студентов

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки провела четвертый этап эксперимента по апробации независимой оценки знаний студентов вузов, сообщила пресс-служба ведомства.

"Независимые эксперты, оценивавшие знания обучающихся, выявили недочеты в рабочих программах, экзаменационных материалах и в ряде случаев разошлись в оценках с преподавателями вуза", — говорится в сообщении.

По данным исследования, почти в трети всех экзаменов (86 из 331) оценки экзаменаторов и независимых экспертов разошлись. Оказалось, что нередко баллы студентам завышались. При этом в ряде вузов уровень объективности оказался ниже 75%.

"Независимая оценка знаний студентов – своего рода внешний аудит качества обучения и реальной компетенции студентов. Объективная картина итогов обучения на первых курсах позволяет вузу и учащимся провести работу над ошибками для дальнейшего успешного освоения образовательной программы", – пояснил цель проекта заместитель министра образования и науки РФ – руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Отмечается, что объективность апробации обеспечивалась привлечением независимых экспертов – преподавателей соответствующего профиля, не состоящих в трудовых отношениях с вузом, в котором проводится эксперимент, сами экзамены при этом проводились в традиционной форме. Инструкции по организации эксперимента были разработаны Рособрнадзором.

В четвертом этапе эксперимента по объективной оценке студентов приняло участие свыше 5,5 тысячи студентов из 115 вузов 55 субъектов страны. Большинство высших учебных заведений участвовали в проекте повторно. Так, в число участников вошли 60 вузов Минобрнауки России, 14 вузов Минздрава России, 6 вузов Минсельхоза России, 11 частных вузов и других учредителей. Наибольшее количество высших учебных заведений и студентов представляли Москву (12 вузов), Санкт-Петербург (6 вузов), Челябинскую область (4 вуза), Воронежскую область (5 вузов), Ростовскую область (5 вузов). Эксперимент длится с 2015 года.