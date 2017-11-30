В Биробиджане устранили утечку на теплотрассе

ВЛАДИВОСТОК, 30 ноя – РИА Новости. Специалисты Хабаровской теплосетевой компании в Биробиджане устранили утечку на теплотрассе, из-за которой жители города остались без отопления, сообщает компания.

Ранее под отключение попали 380 жилых домов, 16 детских садов, семь школ и три больницы. По оценке специалистов, снижение температуры в квартирах жителей могло составлять 2-5 градусов.

"Ремонт завершен к 15.45, ранее заявленных 17.00. Начато заполнение тепломагистрали горячей водой. Выйти на нормативные параметры теплоснабжения планируется к 20.00 сегодня. Ситуация с теплоснабжением Биробиджана находится на контроле руководства Хабаровской теплосетевой компании и ДГК", — говорится в сообщении.