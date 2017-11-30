Глухонемая "флейта": курские подростки победили на парафестивале в Москве

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Глухонемые подростки из курского театра мимики и жеста "Акварель" спектаклем-миниатюрой "Вы знаете, что такое флейта?" рассказали московским зрителям непростую историю творческого поиска. Они стали победителями в номинации "Театр" Межрегионального парафестиваля "Вдохновение" для детей и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья.

Перед выступлением юные артисты рассказали корреспонденту РИА Новости, что лучшим средством для диалога глухонемых людей и остального мира является творчество.

Непростое интервью

Пробираясь по запутанным коридорам служебных помещений драмтеатра на Малой Бронной, выслушиваю краткий инструктаж руководителя "Акварели" Ольги Шведовой о том, как строить вопросы, чтобы ребятам было легче отвечать. От этого напряжение возрастает: и так готовлюсь чуть ли не соболезновать, ведь предстоит общение с глухонемыми детьми — воспитанниками курской школы интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья. Наконец добираемся до гримерки, дверь распахивается…

На небольшом диване, явно не рассчитанном на семерых человек, чудом уселась почти вся труппа. Старшие девочки, разместив на коленках младших, осуждающе смотрят на толкающихся рядом локтями мальчишек. Еще одну участницу коллектива, как позже выяснилось, исполнительницу роли главной героини – "девочки-музы", Дашу Филатову тем временем гримировали перед выступлением.

И только используемый одним из ребят во время видеоразговора по телефону жестовый язык выдает особенности этой веселой компании. Напряжение постепенно уходит. Представляюсь, прошу ответить на несколько вопросов, Ольга жестами переводит. Мальчишки широко улыбаются и кивают, девочки кокетливо отводят глаза.

Первый вопрос — страшно ли было узнать, что придется выступать в Москве. Восемь пар глаз внимают артикуляции и каждому жесту Ольги. Жду, что сейчас в ответ ребята тоже начнут жестикулировать. И вдруг слышу вполне разборчивое "обрадовались". Видно было, что эти несложные, короткие, а порой и односоставные глагольные предложения даются им нелегко.

Спрашиваю, верили ли в победу. Мальчишки, которые могут ответить словами, дипломатично заявляют: главное — участие. "Мы хотим показать, на что мы способны, какие у нас таланты", — сообщил самый говорящий из всего коллектива Степан Клещев.

На репетиции уходит больше времени

"Я наудачу отправила видеозаявку на фестиваль и не думала, что мы победим, что нас позовут. И вдруг сообщили о победе. За две недели пришлось экстренно начать подготовку уже к выступлению вживую. Тут еще специфику детей надо учитывать. С обычными-то не так все просто, а тут дети с ограниченными возможностями здоровья! Они что-то недослышат, а порой не слышат вообще — на репетиции уходит гораздо больше времени, и гораздо больше усилий требуется. Честно признаюсь, для подготовки приходилось порой даже снимать детей с уроков", — поделилась Ольга.

По ее словам, юным актерам, помимо репетиций в школе, дома приходилось подолгу оттачивать роль перед зеркалом. С помощью Ольги исполнитель роли "творца" Иван Глазков, самый серьезный из мальчишек, рассказал, что ему нравится его герой. "Мне было интересно ее (роль) готовить. Музыка, плавные движения. И мой характер похож на моего героя. Я тоже люблю творчество", — поведал Иван.

И вот он — выход на московские театральные подмостки. Непоседливость и веселье сменяются серьезностью и максимальной концентрацией. Почти все, за исключением главных героев — в черных без излишеств костюмах. Только "творец" и "девочка-муза" — в белом. Каким-то непостижимым образом, известным только ребятам, они "слышат" музыку и двигаются слаженно.

© РИА Новости / Дмитрий Титанов Театр мимики и жеста "Акварель" Курской школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья © РИА Новости / Дмитрий Титанов Театр мимики и жеста "Акварель" Курской школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья

Иван на сцене "проживал" историю своего героя: то будто глубоко задумывался в поисках подходящей ноты или слова, то светлел лицом, когда муза посещала его. А "девочка-муза" была, как полагается, воздушна и непостоянна. Аплодисменты, вручение диплома, который ребятам достался по итогам отбора из 15 коллективов в категории "Театр". И опять аплодисменты, которые, как признались ребята, они обожают.

Разделить их радость

"Для них это возможность проявить себя, потому что обычно таких детей не замечают. Для них это возможность показать, что они способны на многое. Вполне понятно, почему они любят, когда им хлопают. Аплодисменты — это принятие. В общем-то, у окружающих не так много возможностей увидеть их выступления и оценить их способности. Почему так происходит, кто в этом виноват, неизвестно", — пояснила Ольга.

"Как-то раз приходит к нам во Дворец детского творчества в Белгороде мама и приводит двух деток. И детки с явными нарушениями: как я поняла, у одной со зрением проблемы, у второй — ДЦП. И мама с полной уверенностью говорит, что дети хотят танцевать. А я понимаю, что мы их на данный момент взять не можем, потому что одно из главных требований — отсутствие медицинских противопоказаний. Маме объясняю, что такую справку о состоянии здоровья им просто не дадут… И слезы в глазах этой мамы", — вспоминает создатель и руководитель танцевального клуба "Импульс" из Белгорода Виталия Донская.

Клуб Донской организаторы парафестиваля пригласили выступить в поддержку инклюзивных коллективов. И они "подвинули все графики" и приехали.

"Мы с благодарностью приняли приглашение, потому что очень важно быть одновременно на сцене с теми людьми, которым, наверное, немного меньше повезло в жизни, чем нам, и разделять их радость. Потому что творчество, самореализация — это всегда радость. Тем более для людей с ограниченными возможностями здоровья. Мы все понимаем огромную социальную значимость этого события, поэтому мы не могли остаться в стороне", — сообщила Донская.

По ее словам, идея включить ребят с ограниченными физическими возможностями в свой коллектив возникала у нее давно, но после "Вдохновения" она задумалась о дальнейших этапах реализации этих планов.

"У нас есть тренер, который сейчас получает второе высшее образование, который учится именно для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Я уверена, что такая группа у нас в коллективе будет. Я очень рада случаю, который свел нас с организаторами фестиваля "Вдохновение", потому что немного в другом направлении мы повернем", — заявила Донская, уточнив, что нужно собрать пакет необходимых документов для открытия студии и подумать над приспособлением помещения.

"Могу сказать, что то настроение, с которым эти ребята-инвалиды около гримерок собираются, как они готовятся к выступлениям, достойно глубокого уважения. И мои ребята, как мне кажется, смотрят на них с уважением, ведь творчество — это то, что близко и понятно и тем, и другим", — заключила Донская.