В Хабаровске открыли после реконструкции подстанцию для аэропорта

ХАБАРОВСК, 30 ноя — РИА Новости. Подстанцию, которая снабжает электроэнергией объекты Хабаровского аэропорта, в том числе ВПП и аэровокзальный комплекс, сдали в эксплуатацию после реконструкции, сообщает пресс-служба "Хабаровские электрические сети" (филиал АО "ДРСК", входит в Группу "РусГидро").

Международный аэропорт "Хабаровск" (Новый) — крупнейший аэропорт Дальневосточного федерального округа РФ, ежегодно обслуживающий около 2 миллионов пассажиров и 30 тысяч тонн грузов.

"Дальневосточная распределительная сетевая компания после масштабной двухлетней реконструкции ввела в эксплуатацию подстанцию 110/35/10 кВ "ГВФ". Мощность энергообъекта, который питает аэропорт Хабаровска, увеличилась на 25 МВА. Работы осуществлялись в рамках электрификации площадки "Хабаровский аэропорт" ТОР "Хабаровск", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках реконструкции выполнен монтаж силового трансформатора мощностью 25 МВА, комплектного распределительного устройства 6 кВ, открытого распределительного устройства 110 кВ, а также прокладка кабельной линии 6 кВ от подстанции "ГВФ" до объектов заказчика – ОАО "Хабаровский аэропорт".

"Выполненная реконструкция уже сегодня позволяет обеспечить надежным и качественным электроснабжением новые объекты аэровокзального комплекса, коммерческой зоны Air City и взлетно-посадочной полосы", – приводятся в сообщении слова директора Хабаровских электрических сетей Александра Бакая.

Ранее сообщалось, что программа развития Хабаровского аэропорта включает реконструкцию терминалов, аэродромного комплекса, модернизацию первой взлетно-посадочной полосы, примыкающих рулежных дорожек, строительство инфраструктуры аэродрома. Проект реализуется в рамках ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010 — 2020 годы). Кроме того, здесь будут построены гостиница, торговый и выставочный центр. Средства выделят частные инвесторы.

Сейчас "Новый" может принимать и обслуживать самолеты всех типов. После реконструкции посадка на ВПП будет проходить в автоматическом режиме.